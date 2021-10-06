Google将斥资10亿美元升级非洲网路

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（法新社约翰尼斯堡6日电） 网路巨擘谷歌（Google）今天表示，谷歌未来5年将在非洲投资10亿美元（约新台币279亿元），以提供更快速且价格更亲民的网际网路服务，并且赞助当地的企业。

据世界银行（World Bank）指出，非洲大陆总人口约13亿，使用宽频用户的比重不到1/3，网路稳定度可说是个棘手问题。

但是另一方面，非洲大陆将近半数的人口不满18岁，是个相当具有前景的市场。

身兼Google与母公司Alphabet执行长的皮查伊（Sundar Pichai）指出，近年来虽已有「重大进展」，不过要达到「非洲人人能上网，而且价格亲民且使用便捷」，还得再加把劲。

皮查伊发表声明说，Google的大手笔投资将藉由确保改善连线与上线，赞助非洲的数位转型。

这笔10亿美元的投资还将用于基础设施的发展等其他项目，包括连接南非、奈米比亚、奈及利亚与圣赫勒拿岛（St. Helena）及欧洲的Equiano海底电缆。

Google4年前宣布，承诺将培养大约1000万非洲青年与当地的小型企业具备数位技能，这项投资是再加码。

Google非洲区总经理加吉利亚（Nitin Gajria）表示：「我坚信没有人比非洲年轻一辈的研发人才与新创企业的创业者，更适合解决当前非洲最艰钜的难题。」

买不起智慧型手机也造成非洲当地上网受阻， Google表示，将与肯亚的东非第一大行动电讯公司撒法利电信（Safaricom）合作，替首次上网的用户研发价格亲民的安卓系统（Android）智慧型手机。

这项方案随后也将与其他的电信业者合作，包括Airtel、MTN、Orange及Vodacom，以拓展至全非洲。

© 2021 AFP