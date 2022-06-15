Google工程师称LaMDA有知觉遭停职 AI争议浮台面

（法新社旧金山14日电） Google内部针对AI（人工智慧）技术是否具有人类意识的争论曝光，让AI伴随的野心与风险浮上台面。

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Google这家矽谷巨头上周将一名工程师停职，因为他认为公司的AI系统LaMDA似乎「有知觉」，Google已正式驳斥这种说法。

多位专家告诉法新社，他们也对LaMDA有意识的说法高度怀疑，但人类的本质和野心很容易模糊问题。

美国华盛顿大学（University of Washington）语言学教授班德（Emily M. Bender）说：「问题在于…当我们遇到属于我们语言的字串时，就会加以理解。」

「我们在做的是想像一个不存在的头脑。」

LaMDA是一个使用先进模型、功能强大的系统，能用文字聊天来模拟人类沟通。

根据Google的解释，该系统建立在一个模型上，模型观察单字之间的关系，然后预测接下来会出现在句子或段落中的单字。

北卡罗来纳大学教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill）电脑科学助理教授斯里瓦斯塔瓦（Shashank Srivastava）说：「它在某种程度上仍然只是模式匹配。」

「当然，你可以找到一些真正有意义的对话，可以生成一些非常有创意的文字，但在许多情况下它会迅速转移。」

尽管如此，确定它们有没有意识还是棘手问题，这通常得使用图灵测试（Turing test）这样的基准测试。

多伦多大学（University of Toronto）哲学教授金威尔（Mark Kingwell）说：「对于2022年我们这里的任何AI来说，这实际上是一个相当容易通过的测试。」

「更严格的测试是上下文测试，当前系统似乎会被上下文测试中的常识知识或背景想法等难倒，那是演算法很难处理的东西。」

AI在科技界内外仍然是微妙议题，可能让人惊讶，却也让人有些不舒服。

Google在声明中迅速且坚定地淡化LaMDA是不是有自我意识的问题，「这些系统模仿了数百万个句子中的交流类型，并且可以重复任何奇异的话题」。

© 2022 AFP