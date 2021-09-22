Google斥资近600亿 购置纽约办公大楼

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（法新社纽约21日电） 科技巨擘Google今天宣布，计划花费21亿美元（约新台币589.26亿元）在纽约市购下一栋办公大楼，此举再次证实Google进军美国最大城市的雄心，即使疫情之下远距办公蔚成趋势。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导引述房地产分析商Real Capital Analytics指出，这是自全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，美国最高额的办公室房地产购置案。

谷歌（Google）已经租下这处位在纽约曼哈顿区的办公场地，地点位于哈德逊广场（Hudson Square）附近一座铁道调车场旧址。

总部位于加州矽谷的Google，要在2023年中之前在纽约建构一座总面积16万平方公尺的园区，作为纽约销售与伙伴关系的总部。

园区最终将分布在哈德逊街（Hudson Street）与华盛顿街（Washington Street）之间的3栋大楼，其中两栋目前已经建造完成。

Google已在纽约市另外购置几笔数以十亿美元计的房地产，包括斥资24亿美元买下雀儿喜市场（Chelsea Market）大楼。

Google财务长波拉特（Ruth Porat）声明表示：「Google有幸以纽约为家，在此已安身20多年，这段期间内我们员工已成长至1万2000人。」

© 2021 AFP