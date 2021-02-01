Google若退出澳洲 传微软Bing想趁虚而入

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（法新社雪梨1日电） 澳洲媒体今天报导，若谷歌（Google）真因不满澳洲要求数位巨头为新闻内容付费给媒体机构，而兑现其威胁退出澳洲，微软公司（Microsoft）将有「B计画」。

澳洲政府订定强制性新闻媒体议价法（News Media Bargaining Code），将迫使脸书（Facebook）与Google付费给提供新闻内容的媒体机构。

脸书和谷歌都扬言，若新法上路，将切断在澳洲的重要服务。 Google澳洲董事总经理席瓦（Mel Silva）上周告诉国会，如果新闻付费法规成为法律，该公司将把人气搜寻功能撤出澳洲。

「澳洲人报」（The Australian）报导，微软执行长纳德拉（Satya Nadella）联系澳洲总理莫里森（Scott Morrison），表明若谷歌退出，微软搜寻引擎Bing将扩大服务。

「澳洲人报」报导说，纳德拉和莫里森上周谈过，纳德拉据报表示微软「有B计画」。

财政部长佛莱登柏格（Josh Frydenberg）证实纳德拉和莫里森通过电话，并表示政府和「多个业界主力有过细部讨论」。

© 2021 AFP