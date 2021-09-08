Google：实地远端混合工作模式 疫情后将续存

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（法新社旧金山8日电） 美国网路科技业巨擘谷哥（Google）今天发表企业云端合作工作软体工具Google Workspace的加强版，并预期即使COVID-19疫情结束后，「混合型」日常工作模式仍会持续。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情使得远距工作大流行，包括Google、微软（Microsoft）、脸书（Facebook）和Zoom等科技企业都推出产品，让工作伙伴可透过网路进行远距合作。

Google产品经理西特隆（Dave Citron）在Google Workspace新功能发表会上说：「我们已见到（工作模式）出现剧烈变化。其中许多变化不会就此消失。」

大型科技企业本身已纷纷延后让员工返回办公室上班，它们并预期，融合实地工作和远距工作的「混合型」上班模式将成为新常态。

Google表示，他们已编订一本混合型工作手册，向员工解说如何善用各种工具和软体来进行有效率的会议，无论是从哪个地点参与。

西特隆说：「我们真的很高兴将这些功能介绍给我们的客户，让他们在重新设计自己的办公室时能有一些最佳练习。」

Google发表的升级版Workspace软体组合，结合了Google的会议、电子邮件、日历、文件、聊天和其他应用程式（app）。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP