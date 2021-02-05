Google Fit健身应用程式升级 可测脉搏呼吸

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（法新社旧金山4日电） 谷歌（Google）开发的健身应用程式（app）Google Fit今天发表升级版新功能，可运用智慧手机配备的摄影机零件和技术，来测量使用者的呼吸和心跳。

Google Fit原已利用手机感测器来计算使用者行走距离或燃烧多少卡路里，升级后还可测量脉搏与呼吸。这项新功能3月将率先适用于Google自制的Pixel系列手机。

Google健康技术团队领导人巴特尔（ShwetakPatel）指出，让手机可以拍出令人惊艳照片，以及让串流播放的影片能够依手持方式自动调整的感测器和软体，也可用来感测呼吸和心跳。

Google Fit新功能利用手机摄影机的感测器来侦测使用者呼吸时的胸膛起伏，进而计算呼吸的速度。

Google团队成员还解释，手机使用者只要把指尖放在镜头上，Google Fit就可以透过血液输送时皮肤颜色的变化，来判断心跳的速度。

至于所有测量的资料处理，都将在手机内完成，使用者可选择是否将结果以安全方式储存在Google资料中心的帐户里。

Google计划不久后将Fit这些新功能扩大适用于其他Android作业系统手机，最终并推出适用于iPhone手机的版本。（实习编译：王宇洁/核稿：张正芊）

© 2021 AFP