Hugo Boss等5德商 遭控从维吾尔强迫劳动获利

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（法新社柏林6日电） 人权组织6日提起刑事诉讼，指控西雅衣家（C&A）、连锁平价超市历德（Lidl）和雨果博斯（Hugo Boss）等5家德国零售业者，从中国维吾尔族的强迫劳动中获利。

人权组织「欧洲宪法和人权中心」（ECCHR）表示，他们在经过公开货源调查后提起诉讼，指控对象还包括另外两家连锁超市业者北奥乐齐（Aldi Nord）和南奥乐齐（Aldi Sued）。

ECCHR的萨格-马森（Miriam Saage-Maass）表示，公民社会团体难以取得侵害人权的明确证据，但这些证据已足以促使检方进一步调查。

她表示，许多资讯都显示确实有强迫劳动的情事发生。

萨格-马森说，被指控的5家公司「公开且自愿地」列出新疆供应工厂，但这可能只是冰山一角。

她表示，中国生产的棉花占全世界生产量的20%，而当中80%来自新疆，「因此很可能有更多公司的货源来自这个地区」。

多家大企业，包括Uniqlo、H&M、耐吉（Nike）和爱迪达（Adidas），去年都宣布停止购买新疆棉，反遭中国抵制。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP