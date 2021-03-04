IAEA本周理事会 英法德不提谴责伊朗决议案

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（法新社维也纳4日电） 外交消息人士今天表示，在联合国国际原子能总署（IAEA）本周理事会议上，英国、法国及德国将不会按原定计画，提出谴责伊朗的决议案。

英、法、德原先计画在IAEA理事会上提出决议案，谴责伊朗中止IAEA的部分检查，美国支持此决议案。但外交人士指出，此欧洲3国不会提出这项尚未正式呈交的决议案。

一名外交消息人士指称，欧洲3国决定暂缓这项决议，是为提供进行外交斡旋的时间，这是IAEA署长葛罗西（Rafael Mariano Grossi）采取行动及伊朗方面展现「善意」的迹象。

葛罗西今天在记者会上告诉媒体，伊朗已同意与IAEA举行一系列会议，以「厘清许多悬而未决问题」。

他提及：「我们将开始这项进程…将于4月初在伊朗举行一场技术性会谈，我希望后续也会举行其他技术性或政治性会谈。」

伊朗外交部发言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天指出：「今日进展可为伊朗和IAEA开启的外交斡旋持续铺路。」

伊朗2015年与世界列强签署通称「伊朗核子协议」的「联合全面行动方案」（JCPOA），自美国前总统川普于2018年退出以来，这项协议持续分崩离析。

美国总统拜登先前表示，他愿意让美国重返伊朗核子协议。

© 2021 AFP