IAEA理事会议 美英法德4国提动议谴责伊朗

（法新社维也纳7日电） 两名外交官今天表示，美国、英国、法国和德国已向联合国旗下的国际原子能总署（IAEA），提出谴责伊朗不配合原能总署的动议。

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一名欧洲国家外交官告诉法新社，动议内容已于昨夜提交，另一名外交官证实这项消息。

这份决议案是2020年6月一项谴责伊朗的动议通过之后，首度敦促伊朗充分配合国际原子能总署，也象徵西方对于挽救2015年核子协议的谈判愈来愈没耐心。相关谈判已于3月停摆。

一名外交官说，国际原子能总署35个理事国正在举行为期一周的会议，可能会在9日表决。

国际原子能总署在上月底一份报告中表示，伊朗没说过有核子活动的3个地点，之前被发现有浓缩铀的踪迹，对此还有「没厘清的」疑问。

原能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）昨天在理事会议开场时告诉记者，他希望「这些问题可以一次彻底解决」。

伊朗2015年与世界强权达成核子协议，藉由限缩自身核子计画，交换国际放宽制裁，但2018年美国前总统川普退出后，协议开始分崩离析。

2021年4月，有关各方开始协商挽救协议，目标是让美国重回协议、解除制裁，同时让伊朗缩减不断升级的核子计画。

伊朗外交部发言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）昨天告诉国家电视台，伊朗将否决这项决议案，称本案「对于我国配合国际原子能总署的整体方向以及协商，都会有负面影响」。

与英、法、德同属核子协议签署国的中国与俄罗斯也警告，任何决议都可能干扰协商程序。

分析师认为，挽救核子协议的协商不太可能因为这项决议就破局。

© 2022 AFP