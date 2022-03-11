IAEA称俄愿配合保核安 乌克兰与车诺比电厂失联

（法新社维也纳10日电） 国际原子能总署（IAEA）署长今天表示，俄罗斯和乌克兰准备好与总署合作确保核安。乌克兰稍后通报已和车诺比核电厂失去所有联系。

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俄罗斯军队在乌克兰接管曾发生核灾的车诺比（Chernobyl）电厂和欧洲最大核电厂札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂后，国际原子能总署对核子安全与保安表达关切。

IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi）在土耳其安塔利亚（Antalya）分别与乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）和俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）见面，寻求解决问题。

葛罗西在返回维也纳总部后告诉媒体：「我们会谈状况良好，过程不容易，但是很严肃的会议。」

「两边都同意…必须做点事。他们都准备好合作，与IAEA配合。」

葛罗西表示，他在未来几天会寻求「更具体的结果」。他说：「情势非常严峻，我们必须快点行动。」

IAEA在今天稍后的声明中说，乌克兰通报与车诺比核电厂失去「所有联系」。车诺比核电厂昨天断电，IAEA表示目前尚无法证实电力已恢复的消息，因为连电子邮件联系也中断。

俄军在2月24日占领已废止的车诺比核电厂，当地曾于1986年发生核灾，不但夺走数百条人命，放射性污染还向西方扩散到整个欧洲。俄军本月4日炮击并夺下札波罗热核电厂，引发火灾，更让欧洲警觉可能发生核灾。

IAEA一再表示担心核电厂员工在俄军守卫下工作状况。车诺比核电厂目前还有已除役的反应炉和放射性废弃物设施。目前还有2000多名员工在厂区工作，核电厂必须持续管理以防再度发生核灾。

乌克兰目前有4座核电厂在运作，供应境内半数电力，同时也存放核废料。车诺比核电厂即为存放核废料的地方之一。（译者：纪锦玲）

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