IAEA：伊朗浓缩铀储量逾核协议上限18倍

（法新社维也纳30日电） 联合国核子监督机构今天表示，估计伊朗浓缩铀储量已增加到2015年核协议规定上限的18倍以上。

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国际原子能总署（IAEA）针对伊朗核计画的最新报告指出，IAEA「估计，截至2022年5月15日，伊朗浓缩铀总储量为3809.3公斤」。

2015年伊朗与世界强国签订核子协议，规定上限为300公斤特定化合物，相当于浓缩铀202.8公斤。

这份报告也说，协议规定的浓缩铀纯度上限为3.67%，但伊朗继续提高纯度，已超过协议规定。

纯度20%的浓缩铀库存现在估计为238.4公斤，自3月上次报告以来增加56.3公斤，而60%纯度的浓缩铀库存数量为43.1公斤，增加9.9 公斤。

制造核子武器需要大约90%纯度的浓缩铀。

伊朗一直坚称其核子计画纯属和平用途。

外交消息人士说，浓缩到60%的铀数量现在超过IAEA的「大量」门槛。根据IAEA定义，这大约是高于「不能排除制造核爆炸物可能性」的数量。

但同一消息人士指出，在进一步浓缩过程中会损失一些铀，即达到那个目的实际上「需要超过55公斤」。

IAEA今天发布的另一份报告重申，伊朗马里凡（Marivan）、瓦拉明（Varamin）和图库札巴德（Turquzabad）3个地点先前未申报的核材料问题「未厘清」，IAEA仍存有疑问。

IAEA长期以来多次试着让伊朗官员对此提出解释，情况却依旧如此。

IAEA报告，伊朗已就「第三方破坏污染这些地点的行为」提出解释，但并未提供证据加以证实。

© 2022 AFP