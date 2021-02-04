IATA：去年全球航空客运量破天荒大跌66%

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（法新社巴黎3日电） 国际航空运输协会（IATA）今天表示，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情引发各国实施旅游禁令影响，2020年全球航空业客运量空前下滑达66%。

代表全球290家航空业者的国际航空运输协会还警告，新发现传染力更强的COVID-19变种病毒株，恐怕会伤害今年航空业的复苏前景。

国际航空运输协会指出，去年全球国际航线客运量剧减76%，国内航线客运量减幅则较为缓和，仅下滑49%，原因是旅游禁令主要针对国际旅游。

去年首波疫情期间，各国纷纷祭出旅游限制，造成当时全球航空客运量仅达正常水准的5%。航空业者在停机坪空间不足下，被迫将飞机停放在跑道上。

IATA在声明中引述协会理事长迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）表示：「去年（对航空业）是场大灾难，没其他词汇可以形容。」

他指出：「北半球去年夏季的复苏，到了秋季就陷入停滞；年终假期期间，情势更剧烈恶化，原因是疫情再度爆发和出现新病毒株，导致各国实施更严格的旅游限令。」

IATA首席经济学家皮尔斯（Brian Pearce）在视讯记者会上表示：「整体而言，全球航空旅客飞行公里数减少2/3，这是航空业遭受过历来最严重的冲击。」

拜全球陆续展开疫苗接种计画之赐，IATA并未正式下修今年全球航空业客运量复苏预测；但他们仍警告，COVID-19变种病毒株的出现，为复苏前景蒙上阴影。

皮尔斯指出：「我们仍预期，2021年会是复苏的一年，但年初会是从非常低点起步。」

目前IATA正式预测，今年全球航空业客运量将较去年水准反弹50%。但这仍只达到2019年水准的一半。（实习编译：陈羿/核稿：张正芊）

© 2021 AFP