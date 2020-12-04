IBM警告 骇客锁定Covid-19疫苗供应炼发动攻击

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（法新社纽约3日电） 国际商业机器公司（IBM）今天警告，骇客正将目标锁定冠状病毒疫苗的供应链，表示他们已发现一连串针对全球有关配发药剂企业的网路攻击，其中包括台湾企业在内。

IBM指称攻击是否成功目前「不明朗」，还说可能是由国家发动攻击。

网路安全研究团队IBM X-Force分析师扎波伊瓦（Claire Zaboeva）和佛莱瑞奇（Melissa Frydrych）在网志发文指出：「我们团队最近发现一项全球性网路钓鱼活动，目标锁定有关2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的冷炼组织。」

欧洲联盟执行委员会（EC）所属税务暨关务总署（Directorate-General for Taxation and Customs Union）也是攻击锁定目标之一，其他还包括设于台湾、德国、义大利、捷克和韩国的能源和资讯科技公司。

IBM指出，这些骇客佯装是中国冷炼供应商－海尔生物医疗公司的高层主管。这家公司与世界卫生组织（WHO）和联合国都有合作。

扎波伊瓦和佛莱瑞奇表示：「假扮这名公司员工的骇客寄发网路钓鱼电邮，给据信是支援Covid-19冷炼转运需求的材料供应商。」

目的「可能是取得认证资格，也许未来可未经授权进入和Covid-19疫苗配发有关的企业网路，取得敏感资讯」。

部分研发对抗Covid-19的疫苗须存放在远低于一般冷藏的低温环境下。因此配发疫苗需要像是海尔生物医疗公司这样的特殊物流公司。

IBM指出，他们还无法证实谁在背后发动攻击，但行动准确性显示出「可能是国家级的情搜知识和技能特徵」。

美国网路安全和基础设施安全局（CISA）指出，疫苗供应链相关组织应严肃看待IBM的报告。

CISA策略专家柯曼（Josh Corman）告诉法新社：「CISA鼓励所有疫苗存放和运送组织加强防御，尤其是冷冻储存这方面，并对所有特殊活动维持警戒。」（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP