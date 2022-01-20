IG争取网红流量 试验美国创作者向订阅粉丝收费

（法新社旧金山19日电） 热门社交网路平台Instagram（IG）今天宣布，将开放一些美国的内容创作者向订阅的粉丝收费，好让受欢迎的用户能有管道赚取稳定收入，盼藉此吸引网路红人留在平台。

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贴文能吸引大量网友点阅的社群媒体用户，有助Twitch、YouTube、TikTok和脸书（Facebook）母公司Meta持有的Instagram等社交网路平台创造收入，因此这些网路媒体争相成为他们青睐的平台。

Instagram负责人莫瑟里（Adam Mosseri）在推特（Twitter）发布的一段影片中说：「有创作者才有订阅。创作者靠创作维生，因此应该让这份收入可以预期。」

莫瑟里宣布，一小群美国的Instagram内容创作者获选参加本周上线的付费功能试验，他们将能向订阅的用户贩售直播等独家内容。

莫瑟里并表示：「我们希望过段时间能扩大这些功能，因为让订阅功能融入Instagram整体经验很重要。」

莫瑟里还说，Instagram相信，创作者和订阅者的关系应该属于创作者，因此Instagram也正努力让创作者有方法将他们的付费粉丝名单带到其他公司开发的应用程式（app）平台上。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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