IG将淡化鼓吹美体图文

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（法新社旧金山15日电） 有报导指称影像平台Instagram内容危害年轻女孩的心理健康，这个社群媒体今天出面为自家网站辩护，但表示计划淡化鼓吹美体迷思的贴文和图片。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）一篇报导援引脸书（Facebook）内部研究，指称旗下以照片为中心的Instagram会对青少年、特别是女孩造成伤害。Instagram 公共政策负责人纽敦（Karina Newton）予以反驳。

纽敦说：「这项有关社群媒体对人们福祉影响的研究结果有好有坏，我们自己的研究反映了外部研究的结果。」「最重要的似乎是民众如何使用社群媒体，以及使用的心态。」

纽敦引用哈佛大学一项研究，指出美国青少年在社群媒体上正负面经验杂陈的「跷跷板」现象：一个青少年可能有一天喜欢在社群媒体与朋友联系，然后在另一天却与同个人发生冲突。

「华尔街日报」报导说，多达数百万名年轻用户每天使用Instagram，然而Instagram却淡化对这些年轻人所造成的伤害，特别是在看到图片所宣称美感而对自己身体感到羞耻的情况。

纽敦说：「世界上存在着负面的社交比较与焦虑等问题，因此这些问题社群媒体也会有。」

根据「华尔街日报」，这项内部研究指出，青少年指控Instagram加剧了焦虑和忧郁情况。

纽敦表示，Instagram正致力了解哪些类型的贴文会让浏览的用户因为比较而感觉不好，因而「促使」人们接触较可能让他们感觉良好的内容。

她说：「我们愈来愈着重在解决负面的社会比较与身体形象问题。」

© 2021 AFP