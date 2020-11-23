IHS Markit：11月欧元区综合PMI骤降至45.1

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（法新社布鲁塞尔23日电） 由于欧洲掀起第二波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，当局加强防疫管制，欧洲各地再度实施封城措施，今天公布的一项重要调查显示，11月欧元区经济活动骤降。

马基特公司（IHS Markit）首席经济学家威廉森（Chris Williamson）表示：「为平息COVID-19新增感染人数攀升而再度采取的防疫措施，造成11月欧元区经济遭逢严峻重挫。」

外界密切关注的马基特公司欧元区综合采购经理人指数（PMI），由10月的50点骤降至11月的45.1点，远低于代表成长与否的50点门槛。

马基特公司指出，调查结果清楚显示，包含19国的欧元区经济将在第4季再度陷入衰退，意味今年年中的所有成长都将化为乌有。

不过，并非所有情况都糟糕。调查结果显示，有效疫苗可望问世的消息公布后，欧洲业者开始乐观看待明年经济复苏力道增强。

尽管如此，马基特公司仍预测，今年欧元区经济萎缩幅度将达空前的7.4%，明年成长幅度也仅3.7%。

马基特公司指出，欧元区经济11月萎缩情况普遍，但服务业受创最重，尤其是受到局部封城措施影响的行业。

此外，欧元区第二大经济体法国受创最深，11月PMI仅39.9点，显示法国经济非常严重走下坡。

不过，欧元区最大经济体德国同时间仍能呈现成长，很可能受到对亚洲的工业产品出口支撑，及境内疫情扩散速度相对较慢加持。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP