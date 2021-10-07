IMF总裁疑曾窜改数据偏袒中国 董事会约谈

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（法新社华盛顿6日电） 国际货币基金执行董事会（IMF Executive Board）今天宣布，调查发现总裁乔治艾娃在担任世界银行执行长期间施压窜改数据以利中国后，现已和她会面。

威凯平和而德律师事务所（WilmerHale）上个月公布调查结果，发现乔治艾娃（Kristalina Georgieva）于2017年到2019年担任世银执行长期间，曾与其他高阶官员一起向工作人员施压，要他们把2018年版经商环境报告内的数据改成对中国有利。

IMF发言人莱斯（Gerry Rice）发表简短声明说，IMF执行董事会「今天与总裁乔治艾娃会面，这是就威凯平和而德律师事务所调查揭露出的问题所进行的检讨之一」。

他还说：「执行董事会仍致力于彻底、客观、适时的检讨，并期望很快再次开会以进一步讨论问题。」

由24名董事和总裁组成的执行董事会本周稍早开会，威凯平和而德律师事务所也派代表出席。莱斯拒绝谈论，乔治艾娃当时是否与会。

世银现已不再发表年度经商环境报告，在此同时乔治艾娃称调查结果「错误」，并说她「并未施压任何人修改任何报告」。

© 2021 AFP