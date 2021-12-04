IMF总裁警告 Omicron恐减缓全球复苏

（法新社华盛顿3日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃今天表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株Omicron如同Delta一般，可能减缓全球经济复苏。她并预料美联准会须提前升息以控制通膨。

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乔治艾娃（Kristalina Georgieva）在路透社举办的活动中指出：「这支可能扩散非常快速的新变异株，恐怕会挫伤（复苏）信心；这样的话，我们可能会略下修10月所做的全球成长预测。」

乔治艾娃表示，IMF最新「世界经济展望」（World Economic Outlook）报告预测，今年全球经济成长5.9%、2022年成长4.9%，但Delta变异株的扩散「导致一些下挫」，美国和其他主要经济体的成长预测大幅下修。 乔治艾娃说：「即使在新变异株Omicron到来之前，我们就对复苏力道感到担忧，虽然复苏会持续，但多少会失去动能。」

她指出，目前决策者正在处理新的议题，如通货膨胀。

IMF的最新预测出炉后，各界担忧全球供应链议题及疫苗分配不均，可能减缓经济反弹力道，也会将一些国家抛在后面。

许多先进经济体的需求激增，加上半导体晶片等关键零组件短缺，已经引发一波物价上扬。

法新社报导，不到两个月前，乔治艾娃才表示对通膨有信心，攀升速度不会变成「失速火车」，但今天她表示，美国联邦准备理事会（Fed）将须在2022年调升利率，而不是IMF先前预测的在2023年才升息。（译者：纪锦玲）

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