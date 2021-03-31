IMF总裁：全球经济展望改善 疫情仍添不确定性

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（法新社华盛顿30日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃今天表示，在美国和中国带领下，全球经济成长速度正在加快；但同时各地复苏进度不平均的风险也正在升高。

IMF与世界银行（World Bank）联合召开的春季年会将于4月5日登场，届时IMF将发布最新全球经济预测报告。乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天在一场演说中表示：「我们1月时预测，今年全球经济成长率为5.5%。如今我们预测会进一步加速。」

乔治艾娃指出，全球经济展望之所以改善，最主要因素包括美国总统拜登（Joe Biden）提出的1兆9000亿美元经济纾困方案获得通过，以及较大型经济体能取得的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗越来越多，使得接种人数预料将跃增。

乔治艾娃还表示，全球经济未因疫情而陷入萧条，政府在其中扮演关键角色。她说，全球政府总计祭出约16兆美元（约新台币456兆元）财政支援，加上各国央行「注入巨量流动性」，才让经济幸免于彻底灾难。

乔治艾娃提到，如果没有上述措施，去年全球经济萎缩幅度可能是实际数字3.5%的「至少3倍」。

不过，IMF也见到越来越多迹象显示，由美国和中国带动的全球经济复苏正以「多重速度」发展。其中美中两国今年年终时的经济成长速度，眼看将超越危机前各自经济表现。

乔治艾娃说，整体而言，全球经济展望仍笼罩「极高不确定性」阴影，因经济活动仍与疫情有紧密关连。

「这么多情况仍视疫情发展而定。而疫苗施打进度不均及出现新变种病毒，正在左右疫情发展和阻碍经济成长前景，尤其在欧洲和拉丁美洲。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP