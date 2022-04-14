IMF成立全新信托基金 助中低收入国家应对长期挑战

（法新社华盛顿14日电） 国际货币基金（IMF）宣布，IMF计画募集至少450亿美元，成立新信托基金，以协助「低收入及脆弱中等收入国家」应对大流行和气候变迁等长期挑战。

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总部位于华府的「韧性和可持续性信托基金」（Resilience and Sustainability Trust，RST）预计5月1日生效。今年稍早，IMF还针对「特别提款权」（Special Drawing Rights，SDR）储备资产额外分配6500亿美元。

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）13日表示：「RST将确保资源可从经济实力较强成员国的手中，转移给最有需要的成员国，以藉此扩大6500亿美元SDR的影响力。」

乔治艾娃在声明中强调：「全球面临连续冲击之际，我们绝不能忽视现在需要采取的至关重要行动，以确保长期韧性和可持续性。」

她还说，成员国准备支持全球经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行中复苏之际，该信托基金旨在确保较富裕国家将资金重新分配给较脆弱国家。

据估计，IMF的190个成员国中，约有3/4有资格向新的信托基金申请贷款。

去年首度提出的RST将提供更长的还款时间，20年到期，并有10年宽限期。

国际货币基金表示，有意贷款的成员国将需要「一系列高品质政策措施」，并拥有可持续债务和「足够偿还能力」。

据报导，稍早的6500亿美元增资，是IMF史上规模最大的一次SDR分配。SDR是一种国际储备资产，可帮助政府保护其金融储备，免受全球货币波动影响，并帮助IMF计算贷款和利率。

© 2022 AFP