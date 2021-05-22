IMF提500亿美元计画 2022让全球6成人口接种疫苗

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（法新社华盛顿21日电） 国际货币基金（IMF）今天提出500亿美元计画，以终结2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，目标在2022年底前让全世界至少6成人口完成疫苗接种。

相较富国推出的庞大振兴方案，包括美国3月通过的1.9兆美元方案，IMF这项计画所承诺的资金规模，可说是小巫见大巫。

IMF首席经济学家戈匹纳斯（Gita Gopinath）说：「这项提案要传达的关键讯息是，此计画所需的资金并不多。」

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）在罗马20国集团（G20）全球卫生高峰会（Global Health Summit）中提出此一计画，目标是在2022年底前，让全球至少60%人口完成疫苗接种。

除了上述全球性目标外，IMF也寻求解决富国与穷国间疫苗取得的悬殊差距。

她说：「我们早些时候已警告，各国的经济走势将出现危险分歧，随着富国有管道取得疫苗，而穷国却无疫苗可打，此种鸿沟扩大，只会让情况更糟。」

IMF呼吁G20国家采取更多行动，包括提供补助、优惠贷款、捐赠COVID-19疫苗与疗法。

IMF也敦促各国力挺COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）。COVAX是全球疫苗分享计画，创立目的是为了解决疫苗取得不公，但目前资金显着不足，疫苗供应量也严重短缺。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP