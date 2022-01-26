IMF经济学家：中国应松绑COVID-19清零政策

（法新社华盛顿25日电） 国际货币基金（IMF）首席经济学家今天表示，中国应该和其他国家一样开始「重新调整」其积极的抗COVID-19政策，试着消除疫情对全球供应链和经济成长持续造成的负面影响。

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IMF新上任的第二把交椅戈匹纳斯（Gita Gopinath）接受法新社专访时表示，有了疫苗和治疗，各国应该能够恢复更正常的活动。

被问及中国是否是时候松绑其COVID-19（2019冠状病毒疾病）「清零」政策时，戈匹纳斯说：「首先，我要承认中国的清零政策在2020和2021年都非常有效。他们的确诊数非常低、病故人数非常少，经济也在恢复，所以这是一个很有效的策略。」

不过她说：「和所有国家一样，中国的确将需要重新调整，因为我们看到疫情爆发更加频繁，随之而来的更多封锁措施，就算封锁有其相当的针对性，我们也必定会看到这对活动产生负面影响。」

「如果事情变得更为严重，就不会只是进一步减缓（经济）成长速度，还会对全球供应链造成非常重要的后果。」

「因此我会说，我们逐渐走向这样的认知，因为我们拥有疫苗、检测和疗法，我们能回归更正常的状态。」

© 2022 AFP