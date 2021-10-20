IMF首席经济学家将卸任 与乔治艾娃风波无关

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（法新社华盛顿19日电） 国际货币基金（IMF）首席经济学家戈匹纳斯（Gita Gopinath）明年1月将卸下职务，回到哈佛大学经济系重执教鞭，据悉卸任原因与IMF总裁乔治艾娃近日风波无关。

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）肯定戈匹纳斯在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中提供关键分析，称她是第一位担任首席经济学家的女性，「创造历史」。

乔治艾娃指出，戈匹纳斯在设定全球施打疫苗目标以终结COVID-19疫情方面扮演关键角色，也协助在IMF内部成立气候变迁小组，分析最佳气候变迁缓解政策和其他事务。

根据知情消息人士说法，戈匹纳斯离开IMF的决定与近日乔治艾娃的争议风波无关。

「威凯平和而德」律师事务所（WilmerHale）上月公布调查，称乔治艾娃2017年担任世界银行（World Bank）执行长时，曾与其他高层一起向职员「不当施压」，要他们窜改2018年版经商环境报告数据，拉抬中国排名，当时世银正寻求北京支持一项大型增资计画。

不过IMF董事会上周对乔治艾娃表达信心，声称该报告最后并未显示她「有扮演不当角色」。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2021 AFP