IMF：亚洲面临停滞性通膨前景

（法新社华盛顿25日电） 国际货币基金（IMF）今天说，亚洲国家和世上其他国家一样，正遭到乌克兰战争等反制力道的冲击，不只物价上扬，成长也跟着受阻。

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国际货币基金亚太部门代理主任古德－沃尔夫（Anne-Marie Gulde-Wolf）表示：「这个区域面临停滞性通货膨胀前景，成长低于先前预期，通膨也较高。」

这份在世界经济展望（World Economic Outlook）报告上周公布后的区域展望显示，亚洲成长预测下修至4.9%，这是受到中国放缓影响，其影响正外溢到其他密切关联经济体。

她表示，今年通膨现在预料会升高3.2%，比1月预期足足高了1个百分点。

古德－沃尔夫准备在记者会的讲稿中表示：「尽管下修成长性，亚洲仍是世上最有活力动能的区域，也是全球成长性的重要来源。」

但俄罗斯入侵乌克兰以及西方对莫斯科施加制裁，推高了全球食品与燃料价格，主要国家的中央银行纷纷调升利率对抗通膨，将对债务负担大的国家带来压力。

古德－沃尔夫表示，区域内的表现不一，端视各国对进口能源的仰赖以及和中国的关联而定，例如太平洋岛国的成长急遽趋缓，澳洲却有些微上扬。

国际货币基金表示，各国政府将必须做出强有力的回应，从补助最受物价上涨而苦的贫穷家庭开始。

© 2022 AFP