IMF：供应紧绌拖累欧洲成长 恐持续至2023年

（法新社华盛顿17日电） 国际货币基金（IMF)今天表示，供应紧绌拖累欧洲去年经济成长，缩减幅度相当于欧洲部分国家正常经济扩张速度，这种情况恐持续到2023年。

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总部位于华盛顿的IMF在部落格发文表示，造成供应紧绌的原因包括关厂和零件短缺，若无这些因素拖累，去年的成长将增加约2个百分点。

IMF表示，这相当于「许多欧洲经济体在爆发疫情前的年经济产值成长」。

IMF总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）和其他官员在文章中写到，虽然预测供给紧绌的情况今年将获得缓解，但快速蔓延的Omicron变异株疫情「带来新的不确定性」。

「欧洲和中国已实施最新限制措施，接着还会有更多的阻碍。总而言之，供应受阻的情况恐更久，可能会持续到2023年。」

若无这些供应问题，欧元区制造业产值可以增加6个百分点。

IMF的报告将40%的供应短缺，归咎于防疫限制造成的封城。IMF表示，封城可能只是暂时性。

IMF警告，劳动力短缺和基础建设老旧对供应和通膨的影响，恐比封城还严重。

境内工厂大多仰赖全球供应链的国家受创最严重，IMF点名德国和捷克的工厂生产原本可以增加14%。

IMF呼吁尽可能直接以法规来解决供应瓶颈的问题，这些法规措施包括延长港口运作时间，加速运输和物流作业执照作业，推动移工措施，以解决劳力短缺问题。

IMF也提到，支出措施可用来协助目前的供应紧绌的问题，但「支援措施应该要好好定向」，同时警告广泛的政策反而会推升需求，导致供应瓶颈和通膨情况恶化。

报告中写到：「监管和定向财政措施缓解供应瓶颈越成功，决策者被迫抑制需求和成长，以控制通膨的可能性越低。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP