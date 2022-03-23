IMF：俄罗斯若债务违约 对全球金融体系冲击有限

（法新社华盛顿22日电） 国际货币基金（IMF）高阶官员今天指出，若俄罗斯无法偿还外债，对国际金融体系造成的后果「有限」。

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法新社报导，美国和盟邦对俄罗斯施加严厉金融制裁以回应俄罗斯侵略乌克兰，但莫斯科到目前为止都已支付债款。

然而，外界还是对俄罗斯偿债能力感到质疑，特别是在5月25日美国允许交易的豁免权到期之后。

IMF第2号人物戈匹纳斯（Gita Gopinath）表示：「如果（俄罗斯）真的出现债务违约，我认为对世界其他地区的直接影响将会相当有限，因为这些数字从全球的角度来看相对较小。」

她参与「外交政策」杂志（Foreign Policy）讨论时表示，「这对全球经济而言，并非系统性风险」，不过某些银行「风险更大」。

国际制裁基本上切断了俄罗斯与全球金融体系的联系，禁止了除债务支付和石油采购以外的大多数交易。

制裁措施也冻结俄罗斯政府在国外持有的3000亿美元外汇储备。

俄罗斯上周透过摩根大通（JPMorgan）和花旗集团（Citigroup）对2笔美元计价的债券支付1.17亿美元利息，从而避掉2次债务违约。摩根大通和花旗集团处理这些交易之前，都曾向美国财政部进行确认。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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