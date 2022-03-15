IMF：若战事拖长 乌克兰经济可能崩溃

（法新社华盛顿14日电） 国际货币基金（IMF）今天表示，基辅政府持续运作，银行体系稳定，短期内偿债也不受影响，但俄罗斯入侵恐导致乌克兰陷入毁灭性的衰退。

广告 继续浏览后续

总部设在美国华盛顿的国际货币基金也警告，这场战争恐带来更广泛的影响，包括物价因此高涨，农作物种植、特别是小麦种植受到冲击，使得全球粮食安全蒙受威胁。

国际货币基金在分析俄国入侵对经济影响的报告中说，乌克兰今年可能看到「产值减少10%，这是在战争能快速结束的前提之下」。

尽管国际货币基金警告上述预测仍有「极大的不确定性」，但也表示，若战争继续拖长，情况可能恶化。

国际货币基金以伊拉克、黎巴嫩、叙利亚、叶门战争数据为例表示，「年产值最终可能更大幅收缩，在25-35%之间」。

乌克兰经济2021年成长3.2%，谷物收成创下记录，消费支出也相当强劲。

但国际货币基金负责乌克兰事务的候补执行董事拉什科凡（Vladyslav Rashkovan）说，俄罗斯2月24日入侵后，「乌克兰经济剧烈改变」，包括医院、学校、民宅，以及数十公里的道路、无数重要的基础建设遭摧毁。

© 2022 AFP