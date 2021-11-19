Instagram可能危害儿童身心 美国数州联手调查

（法新社华盛顿18日电） Instagram母公司Meta被揭已知Instagram可能对儿童有害，还是向孩童推广这个应用程式，美国数州今天宣布将对此展开联合调查，让丑闻缠身的Meta再陷监管风暴。

广告 继续浏览后续

社群媒体龙头Meta正在对抗最严重的声誉危机，一名吹哨者公布大量的Meta内部文件，显示高层早知自家网站会危及青少年身心健康，在美国再度掀起监管呼声。

麻萨诸塞州检察长希利（Maura Healey）在声明中说：「现在改名为Meta的脸书（Facebook），不但未能在平台上保护年轻人，还选择忽视，有时候甚至加重已知的操纵行为，对孩童身心健康构成实际威胁，为了追求利润而剥削儿童。」

联合展开调查的州检察长包括纽约州、科罗拉多州、加州、佛罗里达州、肯塔基州、内布拉斯加州、新泽西州、田纳西州与佛蒙特州的州检察长。州检察长是各州的最高执法官员与法律顾问。

加州检察长邦塔（Rob Bonta）说，这次调查主要锁定Meta提高年轻用户使用Instagram频率与时间长度所使用的技术，以及因而造成的伤害。

邦塔在声明中说：「有报导披露，Meta自己的内部研究显示，使用Instagram与年轻人受到身心健康伤害风险升高有关，包括得到忧郁症、饮食障碍症，甚至是结束生命等。」

Meta对这项调查提出反击，宣称这些指控都不是真的，已着手在线上保护年轻人。Meta在声明中说：「这些指控不是真的，也凸显对事实有很深的误解。」

Meta又说：「我们持续建立新功能，协助可能有负面社交比较或身体形象问题的人，包括将推出新的『喘息』功能，以及将他们导向接触其他类型的内容。」

© 2021 AFP