iOS更新将加强护隐私 可能影响网路广告生态

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（法新社旧金山25日电） 支援全球数十亿支iPhone 手机的iOS作业系统明天将更新，不过批评人士担心，这次更新搭配的隐私权加强功能，可能会打乱网路广告世界。

苹果将开始要求应用程式（app）开发商告知用户他们想要搜集的追踪资讯，并须徵得用户许可来搜集追踪资讯，以及显示类似营养成分标示概念的「隐私权标签」。

苹果此举让脸书（Facebook）和其他科技业竞争对手严重不满，对资料隐私和行动装置生态系统也可能具有重大意涵。

数位广告对谷歌（Google）和脸书等网路巨擘来说可谓经济命脉，获赞扬为大量免费网路内容和服务付出了代价。

支援iPhone、iPad和iPod装置的iOS作业系统的更新将带来「应用程式追踪透明度」（App Tracking Transparency）架构，让应用程式在未取得许可的情况下停止追踪用户或取得装置的识别资讯。

苹果本周透过网路讯息向应用程式开发商表示：「除非你得到用户授权追踪的许可，否则该装置广告识别码数值都会归零，你可能无法追踪他们（用户）。」

根据苹果说法，这项已获得部分开发者提早采用的要求，将从明天起对所有iOS应用程式实施。

© 2021 AFP