IS料将有更多攻击行动 美军司令：已准备好反击

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（法新社喀布尔26日电） 伊斯兰国（IS）今天在阿富汗首都喀布尔机场外的自杀炸弹攻击夺走多条人命，美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）表示，IS料将有更多攻击行动，而美军已做好反击准备。

伊斯兰国自杀炸弹客今天攻击聚集在喀布尔机场外，盼逃离塔利班（Taliban）控制的阿富汗群众，造成至少73人丧命，包括13名美军，已知18名美军受伤。美国总统拜登誓言缉凶。

塔利班表示，两起爆炸造成13到20人丧生，52人受伤。阿富汗前政府卫生官员则说，阿富汗人死亡总数恐怕增至60人。喀布尔的医院稍早通报有6人丧命，受伤人数增加到90人。

麦肯锡在记者会中说，美国预料伊斯兰国在喀布尔还会有更多的攻击行动，而美军已经准备好反击。

后来喀布尔传出巨大的爆炸声。塔利班发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）表示，这是美军在进行控制爆破，目的是要销毁在机场的设备。这个说法尚未获得证实。

拜登先前示警，喀布尔机场面临伊斯兰国在阿富汗的分支「严重」恐怖分子威胁。

伊斯兰国的死对头塔利班谴责这些爆炸案，并称事件发生在美军控制的区域。

© 2021 AFP