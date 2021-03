IS让摩苏尔变废墟 教宗到访为受难者祈祷

广告 继续浏览后续

(法新社摩苏尔7日电) 天主教教宗方济各(Pope Francis)今天拜访伊拉克摩苏尔市(Mosul)。他在一座损毁的教堂外为战争受难者祈祷。

激进组织伊斯兰国(IS)在2014至2017年间占领伊拉克北部的摩苏尔,期间大肆残害当地历史悠久的基督徒团体。

方济各今天在阿尔塔西亚教堂(Al-Tahera)半倒的石墙前,吁请伊拉克和中东的基督徒留在家园。这座教堂的屋顶在2017年与伊斯兰国抗战期间崩毁。

方济各以「悲剧」形容基督徒大举迁出战乱频仍的伊拉克,以及更大范围的中东区域。他说这「不只是对有关个人和社区,也对他们离开的社会造成无法估量的伤害」。

伊斯兰国的屠杀迫使伊拉克北部尼尼维省(Nineveh)数以十万计的基督徒逃亡。2003年美国带头入侵之前,伊拉克还有约150万基督徒,如今已减至不到40万人。

信徒们今天聚集在阿尔塔西亚教堂院落。摩苏尔市天主教神父奇托(Boutros Chito)说,教宗来访可以改变人们怎么看待这个城市。他告诉法新社:「教宗方济各会向全世界公告,我们是和平的子民与爱的文明。」

教宗今天也赞美摩苏尔的努尔清真寺(Al-Nouri)及其知名宣礼塔「驼背塔」(Al-Hadba),二者在与伊斯兰国抗战期间被毁。

教宗还说,摩苏尔的时间圣母教堂(Church of Our Lady of the Hour)「提醒行人生命短暂、时间宝贵」。

除了摩苏尔,教宗今天也前往伊拉克北部的卡拉哥希镇(Qaraqosh),在一座古老教堂与基督徒会面。

伊斯兰国2014年攻入卡拉哥希镇时曾纵火焚烧这座教堂,但2016年激进份子被驱离后,教堂壮观的大理石地板与柱子已获修复,信徒今天聚集在教堂欢迎教宗。

