IS首脑丧命 俄称支持美国反恐

（法新社莫斯科3日电） 极端组织伊斯兰国（IS）领导人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi）今天稍早命丧美军突击，俄罗斯随后表示，支持美国反恐立场。在美俄因乌克兰议题而紧张关系升高之际，俄方罕见语气稍缓。

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俄罗斯外交部在声明中说：「我们支持其他国家各项努力，包括美国率领的国际联盟成员在反恐方面的行动。」但若证实美国在突击行动中造成平民伤亡，俄方也要求「彻底调查」。

美国总统拜登今天表示，IS首脑哈希米在美国特种部队突击他在叙利亚的藏身处后自我引爆，这场夜间直升机突击行动「极具挑战」。

美军2019年在叙利亚同一地区发起类似行动，造成更为知名的伊斯兰国前任首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）身亡，哈希米之死是IS自那起事件以来的最大挫败。

俄方表示，已「准备好与所有利害关系国家合作，一起有效因应这类共同威胁（恐怖主义）」，并说俄国在打击叙利亚境内恐怖主义上「做出决定性贡献」。

俄军介入叙利亚内战，但支持叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权，美国则支持反政府的库德族民兵组织。

美国指控俄罗斯正计划入侵乌克兰，俄国和西方国家最近几周紧张关系急速升高。

© 2022 AFP