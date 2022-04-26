ISS首批民间太空人溅落佛州外海 写下新页

（法新社华盛顿25日电） 由3名富商和1名前美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人组成的民间团队在国际太空站（ISS）待了超过2个星期后，今天溅落在美国佛罗里达州外海，写下商业太空飞行的里程碑。

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负责「公理1号」（Axiom-1）载送任务的美国太空探索科技公司（SpaceX）「乘龙」（Crew Dragon）太空船于美东时间25日下午1时06分顶着4个巨型降落伞缓缓飘落在佛州杰克森维尔市（Jacksonville）附近的大西洋上。

公理太空公司（Axiom Space Inc.）营运长哈斯曼（Derek Hassmann）随后在记者会上表示，这4名太空人「精神很好」。

哈斯曼说：「我们证明了我们可以让太空人做好准备，让他们在轨道上有效率又有成效，我们已经准备好再做一次。」

公理太空公司分别为了运输服务和使用国际太空站付费给SpaceX和NASA，同时也向3名富商各收取据信5500万美元的费用。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）发推文表示：「公理1号，欢迎回家！若没有NASA和私人产业的合作，公理1号及我们在这趟商业太空旅行中看到的所有进展都不可能成真。」

© 2022 AFP