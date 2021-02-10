Kobe坠机丧命 调查指驾驶违规飞入云层

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（法新社华盛顿9日电） NBA传奇球星布莱恩与女儿吉安娜等人，去年因为一场直升机坠机意外丧命，调查报告出炉，直指驾驶违规超速飞入云层是事故主因。

前美国职篮NBA洛杉矶湖人球星「黑曼巴」布莱恩（Kobe Bryant）和他13岁的女儿吉安娜（Gianna），及其他7人搭乘的直升机，在去年1月坠毁于洛杉矶近郊山区，机上人员全部罹难。

美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board, NTSB）今天引述调查报告，指失事直升机的驾驶左巴扬（Ara Zobayan）「错误决定」。NTSB表示，天气状况与针对恶劣环境的飞行训练不一致，让驾驶「空间迷向且失去（对直升机的）控制」。

NTSB也引述调查报告，指左巴扬「可能迫于压力」才决定做那次的飞行。

NTSB表示，左巴扬告诉飞航管制，他驾驶的直升机正在爬升，准备穿过云层，但实际上那架直升机当时正在下降，随后直升机就撞上加州卡拉巴萨斯市（Calabasas）的一座山丘。

41岁的布莱恩，生涯都在湖人度过，曾18次获选参加明星赛，他和女儿及其他人一同丧生的消息，让全世界球迷陷入一片震惊与悲痛。

NTSB称失事直升机所属的岛屿快航直升机公司（Island Express Helicopters）「对其安全管理流程的审查与监督不足」。这家公司未立即对此做出回应。

NTSB主席苏瓦特（Robert Sumwalt）表示，左巴扬不应该飞进云层中。

他说：「很不幸的，我们不断看到相同的问题出现，让经验丰富的驾驶做出错误决定而造成失事。那名驾驶如果不屈服于恶劣气候飞行的自我压力下，这件事故很可能就不会发生。」

© 2021 AFP