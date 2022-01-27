Kobe逝世两周年 失事地点竖立与爱女相视雕像

（法新社洛杉矶26日电） 今天是前NBA传奇球星布莱恩、他的女儿吉安娜以及其他7人因直升机失事而丧生两周年纪念日，一名雕塑家打造了一尊布莱恩父女的雕像，记念他们和其他死去的人。

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加州雕塑家麦迪纳（Dan Medina）创作了这座160磅（约73公斤）的铜像，今天清晨放置在加州卡拉巴萨斯（Calabasas）坠机地点。麦迪纳强调，这只是一件临时作品，他希望另行创作一件比较永久性的雕像，并在获得卡拉巴萨斯市当局许可下，放置在同一地点。

目前的雕像是布莱恩（Kobe Bryant）穿着整套湖人球衣，手臂搂着拿着篮球的女儿吉安娜（ Gianna）。所有坠机罹难者的名字都刻在雕像的基座上。

这起造成9人罹难的坠机事件，在2021年2月最终确定是直升机驾驶失误造成。根据美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）的调查，失事直升机的驾驶左巴扬（Ara Zobayan）在阴天飞行中可能迷失了方向。

布莱恩在2021年5月入驻美国篮球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），但属于2020年梯次，因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而延后入驻仪式。他的遗孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在仪式上发表了谈话。

凡妮莎说：「你做到了，你现在进入了名人堂。你是一个真正的冠军。你不只是MVP（最有价值球员），你是空前伟大的球员。我为你感到骄傲。我会永远永远地爱着你，布莱恩。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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