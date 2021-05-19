LGBT代孕子女符合条件 可获美国公民身分

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（法新社华盛顿18日电） 美国国务院今天宣布，对前总统川普时期的政策改弦更张，凡透过代孕或体外人工受精婴幼儿将可容更易取得公民身分；这是LGBTQ团体长久以来一直争取的改变。

根据拜登政府新的指导意见，对于其中一人为美国公民的已婚伴侣在海外出生的子女，同意赋予小孩公民身分，不论小孩是与美国公民或其配偶有遗传关系。

先前，美国国务院依据1952年移民与国籍法（Immigration and Nationality Act，INA）作出解释，要求遗传基因或妊娠关系其中有一方须具有美国公民身分。

国务院发言人普莱斯（Ned Price ）在声明中表示，移民与国籍法适用与解释更新，将现代家庭实际状况或辅助生殖技术的进展纳入考量。

法新社报导，这项政策的改变不但影响异性与同性配偶，这也一直是同性恋、双性恋、跨性别者和酷儿（LGBTQ）家庭特别渴望的。LGBTQ家庭因为辅助生殖技术受惠，可拥有有血缘关系的孩子。

在前总统川普任内，国务院对于海外出生的小孩，父母仅有一方为美国人时，就否定孩童的公民权。LGBTQ权利团体以及民主党国会议员都提出抗议。

去年有两件法律诉讼案挑战国务院这项政策，但川普主政的国务院放下争讼。

相关案例的症结点，常是家庭中的亲代只有一人是美国公民。

美国向来是倾向属地主义，任何出生在美国境内的人，出生时就自动成为美国公民，而这在西方有些国家包括法国和德国，则是禁止的。

拜登向来声援LGBTQ人权团体，因此撤销川普的举措，包括川普禁止跨性别者服兵役。拜登和国务卿布林肯（Antony Blinken）都曾矢言，促进LGBTQ权利平等，为主要优先外交政策。

© 2021 AFP