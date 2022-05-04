LGBTQ维权人士齐聚加州 警告酷儿青年环境恶化

（法新社美国加州长堤4日电） 来自100多个国家的领袖和维权人士本周齐聚美国加州，他们表示，全世界的LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）社群正面临新一波攻击。

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这是全球因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁以来，LGBTQ社群成员的首场全球聚会，与会者警告酷儿青年的环境正在恶化。

国际LGBTI联合会（International Lesbian, Gay, Trans and Intersex Association，又称为ILGA World）负责人埃尔特（Julia Ehrt）表示，LGBTQ社群历来面临「不同严重程度的暴力和歧视」。

但近几年出现明显的反性别论述，「试图剥夺他们应得的人权」。

超过600名代表在加州长堤（Long Beach）参加2日展开的为期一周国际LGBTI联合会全球会议，聚焦在年轻人身上。

国际LGBTI联合会青年委员会主席卡拉佐夫（Martin Karadzhov）告诉法新社：「我们一直在为全世界的酷儿权利而战，但特别是酷儿青年的权利一直被边缘化，（并且）被忽视。」

「这次会议为我们提供第一个可以真正集中对话的空间。」

他说，这包括对「性倾向扭转治疗等有害做法的讨论，这些做法不道德、不科学和折磨人，但在近180个国家仍是合法的」。

美国国务院LGBTQI人权特使史登（Jessica Stern）说：「许多LGBTQI维权人士在极度压迫、孤立和暴力的环境下工作。如果你在这样的环境下生活和工作，你的情绪健康就会受到影响。」

© 2022 AFP