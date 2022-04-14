LPGA乐天锦标赛首轮 澳洲好手葛林66杆暂居领先

（法新社夏威夷13日电） 美国女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）乐天锦标赛今天在夏威夷进行首轮赛事，澳洲选手葛林打出低于标准杆6杆的66杆暂居领先。

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美国夏威夷欧胡岛（Oahu Island）霍卡雷乡村俱乐部（Hoakalei Country Club）今天受到强风吹袭，25岁的葛林（Hannah Green）仍克服天候困难抓8鸟、吞2柏忌而暂时居首。

有5位选手打出低于标准杆5杆的67杆，并列第2名紧追葛林，包括英格兰的夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）、南韩的金孝周、印度的阿修克（Aditi Ashok）、苏格兰的德莱伯格（Gemma Dryburgh）和美国的艾莉森．李（Alison Lee）。

美国女将杰克森（Janie Jackson）、墨西哥的罗培兹（Gaby Lopez）、南韩的姜海智和澳洲的坎普（Sarah Kemp）都是68杆，暂时并列第7名。

纽西兰籍的卫冕者、前世界球后高宝�Z与台湾好手李�F都打出69杆，暂时并列第11名。

世界排名第31的葛林表示：「我觉得自己打得很好。我记不得把小白球送上果岭多少次，但所有的球都打到我想要的位置。我已经有一段时间没有如此好的状况了。」

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