Medicago与葛兰素史克疫苗临床试验传出好消息

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（法新社伦敦18日电） 加拿大生技公司Medicago与英国大药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）今天宣布，双方合作研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）候选疫苗的期中试验报佳音。

两家公司寄望这款以植物为基础的疫苗，能加入全球抗疫阵容。葛兰素史克另一款疫苗的临床试验昨天也传出好消息。

葛兰素史克疫苗部门医学长布洛尔（Thomas Breuer）在和Medicago的联合声明中说：「我们很高兴看到（试验）结果，显示非常强劲的免疫反应。」

「我们期待这款冷藏安定的候选疫苗在进行中的第三阶段（最终）临床试验结果，能使我们对全球抗疫的贡献向前迈进一步。」

对于无法将疫苗储存在超低温环境下的开发中国家来说，可以存在冰箱的疫苗攸关重大。

Medicago科学和医疗事务执行副总裁蓝德瑞（Nathalie Landry）表示，在施打了两剂后，这款候选疫苗「在所有受试者中诱导出强劲的中和抗体和细胞免疫反应，无论年龄为何」。

「在交叉保护成为全球疫苗行动的一项重要考量之下，我们希望在全球对抗COVID-19战争中，增添另一项利器。」

© 2021 AFP