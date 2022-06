Meta桑德柏格今秋离职 祖克柏：一个时代的结束

(法新社旧金山1日电) 脸书母公司Meta营运长、公司第二号人物桑德柏格(Sheryl Sandberg)今天抛出震撼弹,宣布自己将在今秋离职,执行长祖克柏回应称这是「一个时代的结束」。

法新社报导,现年52岁的桑德柏格一直是美国矽谷最具影响力的女性之一,她协助带领丑闻缠身的脸书(Facebook)占据广告主导地位。这个社群媒体巨擘正面临充满不确定性的未来和激烈的竞争。

桑德柏格在脸书上写道,她离开脸书母公司Meta一事将在今年秋天生效,还说她打算保留Meta董事一职。

2008年,桑德柏格以受过哈佛大学教育且主管经验丰富的身分加入了刚起步的脸书,并带领脸书朝数十亿美元的广告帝国迈进。

她写道:「14年之后,书写我人生下个篇章的时候到了。对于未来会带来什么,我无法完全确定,我知道没有人能确定。」

她的工作和她于2013年出版、关于女性赋权的论着「挺身而进」(Lean In: Women, Work, and the Will to Lead)一书,让她成为科技菁英界里的熟面孔。

以线上社群网络起家的Meta重新自我定位,转而朝向元宇宙形式的网路虚拟视野发展,然而桑德柏格却在此时宣布去职消息。

脸书因为遭控一直在制造伤害、将公司的获利置于用户隐私之上,甚至不顾社会福祉而形象受损。

此外,诸如短影片平台TikTok、社群网路领英(LinkedIn)、Pinterest,甚至苹果公司(Apple)都在与脸书争抢网路用户市场,而脸书社交平台日益被视为是年龄层较高的族群在使用。

执行长祖克柏(Mark Zuckerberg)随后在亲自在脸书发文回应:「这是一个时代的结束。经过14年,我的好友兼伙伴桑德柏格即将卸下Meta营运长一职。」

他表示,桑德柏格在公司的主管角色将重新塑造,由曾任多个主管职的奥利文(Javier Olivan)接掌下任营运长。

祖克柏说,下任营运长角色将更倾于传统,而有别于桑德柏格所担任的密切二把手角色。

祖克柏表示:「她教会我这么多事情,且在我人生中重要时刻,无论于公或于私,她时刻相伴。」

他说:「我将怀念与雪柔(桑德柏格)一起经营这间公司的日子。」(译者:纪锦玲)

