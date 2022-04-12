Meta测试新功能 Horizon Worlds可卖虚拟物件

（法新社旧金山11日电） 社群网站脸书（Facebook）与Instagram的母公司Meta今天表示，将让内容创作者有机会在虚拟实境平台Horizon Worlds向使用者销售虚拟物件。

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设于加州的科技巨擘Meta在新闻稿中说：「举例来说，玩家可为时尚世界创造与贩售配件，或为进入新世界提供付费入场券。」

Meta等公司称元宇宙是网路发展的未来。元宇宙是由一组平行「宇宙」组成，主要透过扩增与虚拟实境平台进入。Horizon Worlds是Meta元宇宙的主要平台。

元宇宙已以基本型态存在于电玩中，像在「当个创世神」（Minecraft）、「要塞英雄」（Fortnite）、「机器砖块」（Roblox）等，还有在Horizon Worlds与VRChat等社交平台，民众聚集在那不只是为了玩乐，还可以互动、参加活动。

收入大多仰赖大规模定向广告的Meta，已经将推动元宇宙的兴起当成公司的使命，以期在下波争夺公众注意力的战争中抢得一席之地。

为了达成这个目标，Meta想方设法吸引内容创作者，因为他们可能会带来更多新用户。

Meta去年10月替Horizon Worlds创作者设立一个金额达1000万美元（约新台币2亿9445万元）的基金。Meta表示，Horizon Worlds现在已有1万多个不同的「世界」。

Meta说：「我们今天推出的功能，是要与一些创作者一同测试，以取得他们的回馈，这类工具是实现我们对元宇宙长期愿景的一步，让创作者得以此维生，让民众可以购买数位商品、服务与体验。」

Meta也打算试行向达到特定目标的创作者提供奖金，像是「建构吸引玩家停留最长时间的世界」。

Meta说，这些奖金「将不会被扣费，会全额付给创作者」，而贩售虚拟物品获得的收益，将收取佣金。

根据美国科技媒体网站The Verge今年2月发布的文章，Horizon Worlds在美国与加拿大已有超过30万名用户。

© 2022 AFP