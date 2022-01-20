MIT教授陈刚被控隐匿与中国关系 美检撤销指控

（法新社华盛顿20日电） 美国联邦检察官今天撤回对麻省理工学院（MIT）教授陈刚（Gang Chen）的刑事指控。中国出生的他原先被控未揭露与中国政府的关系。

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陈刚是MIT帕帕拉多微型/奈米工程实验室（Pappalardo Micro/Nano Engineering Laboratory）的负责人，并曾担任MIT机械工程系主任。他原先被控电汇诈欺、未申报外国银行帐户，以及做出不实陈述。

法新社报导，联邦检察官罗林斯（Rachael Rollins）表示，基于检方持续调查本案的结果，现已撤销对陈刚的指控。

罗林斯在声明中说，经过审慎评估所有证据中的新资讯，检方认定无法在审理时尽到举证责任。

陈刚是在2000年成为美国公民，去年1月被捕，他被控在向美国能源部申请补助时，未揭露与中国政府机构的关系。陈刚否认相关罪名。

美国司法部在前总统川普任内发起「中国行动」（China Initiative），一些知名学者遭调查和逮捕，陈刚是其中之一。

美方行动的目的在对抗中国的「经济间谍活动」和「研究窃取」，现任总统拜登上任后，仍继续执行相关行动。但相关调查也挨批是在锁定有中国背景的学者，之前也有其他几个案件被撤销。

© 2022 AFP