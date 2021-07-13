MLB全垒打大赛阿隆索卫冕成功 大谷翔平首轮出局

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（法新社丹佛12日电） 阿隆索今天在决赛以23比22技压曼西尼，于MLB全垒打大赛卫冕成功。备受瞩目的「二刀流」好手大谷翔平，则是历经加赛后，意外在首轮提前出局。

美国职棒大联盟MLB明星赛活动之一的全垒打大赛，今天在科罗拉多洛矶的主场进行。纽约大都会的阿隆索（Pete Alonso）是2019年全垒打大赛冠军。MLB去年因疫情取消明星赛。

全垒打大赛首轮由8名球员两两对决，4组的对战中，在规定时间内击出较多全垒打的选手将可晋级次轮。

这次全垒打大赛最大的焦点，是明星赛前挥出33支全垒打、暂居全联盟全垒打王的洛杉矶天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，但他意外在首轮出局。

这次全垒打大赛的决赛，由巴尔的摩金莺的曼西尼（Trey Mancini）和寻求卫冕的阿隆索对决。

率先上场的曼西尼挥出22支全垒打，最远的1支，飞行距离达到490英尺远。随后上场的阿隆索第1次出棒就开轰，最后他挥出23支全垒打，最远的一支达到509英尺远，充分展现他的击球爆发力。

阿隆索在上一次的全垒打大赛夺冠技惊四座，这次被排为第5种子。他今天在首轮一口气轰出35支全垒打，击败打了28支全垒打的第4种子堪萨斯皇家的培瑞斯（Salvador Perez），还打破小葛雷诺（Vladimir Guerrero Jr.）首轮29轰纪录。

阿隆索第2轮比赛时间还没用完，就以16比15技压华盛顿国民第8种子苏铎（Juan Soto）。苏铎首轮以31比28击败大热门大谷翔平。

曼西尼是这次全垒打大赛的第6种子，他在休息一年抗癌成功后，本季重返球场。首轮他以24比23险胜第3种子奥克兰运动家的欧尔森（Matt Olson）。

次轮在比赛时间还有剩的情况下，曼西尼就以13比12击败地主科罗拉多洛矶的史托瑞（Trevor Story）。史托瑞首轮20比19险胜第2种子德州游骑兵的盖洛（Joey Gallo）晋级。

名列头号种子的大谷翔平，首轮被排在压轴的最后一组出赛。他与苏铎各挥出22轰后，加赛又分别打出6支全垒打，最后一个分出胜负的机会，苏铎在3次出手机会中全部敲出全垒打，大谷翔平则是在第一次挥击就失手，最终以总数28比31爆冷遭到淘汰。

© 2021 AFP