MLB前球星杰瑞米吉昂比过世 法医判定自杀

（法新社洛杉矶11日电） 美国洛杉矶郡法医处今天表示，前美国职棒MLB奥克兰运动家外野手杰瑞米．吉昂比（Jeremy Giambi）自杀，因胸部枪伤过世。

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警方9日获报赶到吉昂比在加州克雷蒙特（Claremont）的双亲住家，发现吉昂比身亡，享年47岁。

警方表示，没有迹象显示有其他人涉案，法医处判定为自杀。

吉昂比曾助加州州立大学富勒顿分校（California State University, Fullerton）赢得1995年大学世界大赛（College World Series），1996年MLB选秀会被堪萨斯市皇家选中，1998年首度升上大联盟出赛，之后在2000年加入运动家队。

吉昂比在2000年到2002年效力运动家队2个半球季。吉昂比在2002年季中被交易到费城费城人，他的大联盟生涯总共6个球季，平均打击率2成63，敲出52支全垒打，贡献209分打点。

吉昂比生涯最佳球季是2001年在运动家队，当年打击率2成83，出赛124场当中敲出12支全垒打、26支二垒安打。

吉昂比曾卷入大联盟禁药丑闻，他2005年3月告诉「堪萨斯城明星报」（Kansas City Star），他曾服用合成类固醇，而合成类固醇是种肌肉增强剂。2007年，调查大联盟禁药问题的「密契尔报告」（Mitchell Report）说，他是向湾区合作实验室（BALCO）购买类固醇的运动员之一。

他的哥哥杰森．吉昂比（Jason Giambi）2000年拿下美国联盟最有价值球员（MVP），两人同是运动家队友。杰森后来效力纽约洋基，因与台湾投手王建民同队而在台湾享有知名度。1110212

※珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助，可拨卫福部专线「1925」、生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。

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