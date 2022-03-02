MLB劳资谈判破裂 球季延后开打前两个系列赛取消

（法新社迈阿密1日电） MLB联盟和球员工会的协商破裂，今年球季确定延后开打，例行赛的前两个系列赛也已被取消。

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美国职棒大联盟MLB的2022年球季，原订在3月31日的开幕日揭开序幕。

曼佛瑞德（Rob Manfred）在记者会中说：「例行赛的前两个系列赛无法如期举行，而那些比赛将被取消。」

包括能成为自由球员的年限、增加打季后赛的球队、奢侈税、最低薪资等问题，都是目前MLB劳、资双方争执不下的关键议题，这让联盟自去年12月开始进行封馆。

劳资双方这两天都在佛罗里达州的朱比特（Jupiter）进行超过16个小时的协商，试图避免1994年的球员大罢工以来，再度有比赛因劳资谈判破裂而被迫取消。

MLB先前曾表示，若协商没有在昨天达成共识，就会取消比赛，但联盟表示，因为谈判有足够的进展，因此将时限延到今天。

但在期限截止时，球员工会仍拒绝接受资方开出的最新条件。

曼佛瑞德表示，这些遭取消的比赛，不会择期再打，因此球员不会获得薪水。

曼佛瑞德说：「我们已准备好继续协商。」

「我们知道美国职棒大联盟球员工会（MLBPA）的代表已经返回纽约，这意味着至少到3日前，不会有任何协议达成。在这样的情况下，春训最快要到3月8日才能展开，距原订的开幕日仅剩23天。」

球员工会的代表将在今天晚上对媒体发表谈话。

© 2022 AFP