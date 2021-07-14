MLB因应疫情特殊规则 2022年可能取消

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（法新社洛杉矶13日电） 美国职棒大联盟MLB为因应COVID-19疫情，做出「双重赛打7局」和「突破僵局制」等特殊规定，但MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，这些规章2022年可能不再沿用。

佛瑞德今天在MLB明星赛于丹佛开打前表示，这些特殊规则在MLB「没有长远的未来」。

曼佛瑞德表示，无论是延长赛直接让跑者上二垒的「突破僵局制」，还是一日两战的双重赛只打7局，都是根据医界在因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情所提建议所设立的规则。

「依我之见，这些规则不太可能永存于棒球版图之中，不同于我们讨论过的其他比赛相关规则。」

在典型的双重赛中，两场比赛都得打满9局。但疫情影响下，去年球季缩水，只有60场例行赛，这才制订出双重赛两战都只打7局，且延长赛后二垒直接站上1名跑者的新规。

曼佛瑞德表示，如果他当初知道美国COVID-19限制措施会解除到如今这种程度，今年MLB的162场例行赛就不会沿用上述两项缩短比赛时间的特殊规定了。

至于是否让国家联盟继续与美国联盟一样采行指定打击制，曼佛瑞德不愿正面回应。MLB规则中，国联让投手自己上场打击，美联则由指定打击代替投手打击。

© 2021 AFP