MLB国民开幕战 5球员因防疫规定无法出赛

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（法新社华盛顿31日电） 国民在MLB明天开幕日的比赛，有5名球员因2019冠状病毒疾病相关问题，因2019冠状病毒疾病相关问题无法出赛。5人中有1人筛检呈阳性反应，其他4人则曾与确诊者有密切接触。

美国职棒大联盟MLB华盛顿国民的棒球营运总裁黎卓（Mike Rizzo）表示，这次得知有球员染疫的筛检是在3月29日做的，之后球队从佛罗里达的春训基地离开，为明天开幕日在主场迎战纽约洋基的比赛准备。

黎卓说：「我们是依循MLB及美国疾病管制暨预防中心（CDC）的规定并和联盟密合作，以决定接下来要怎么做。」

国民这次染疫球员及与这名球员有密切接触者身分，均未被揭露。

根据黎卓的说法，共有5人与这名确诊球员有过密切接触，其中4人是球员、1人是球队职员，这些人都不会参与开幕日的比赛。

黎卓试图淡化此事，因为国民将在开幕日那天，将在主场球迷见证下，挂上他们2019年夺得世界大赛冠军的冠军锦旗。这个仪式本来应该在上个球季举行，但去年因为疫情，例行赛都不开放球迷进场，这让国民将举办时间延后1年，好与地主球迷共享这份荣耀。本季每队预计要打162场比赛，但基于防疫规范，球场虽然开放，但能进场观赛的人数有限。

去年球季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）而「缩水」，国民取得26胜34败的成绩。

© 2021 AFP