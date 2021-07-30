MLB国民队4球员8职员确诊 与费城人赛事延期

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（法新社华盛顿28日电） 华盛顿国民队4名球员及8名队职员确诊感染Covid-19（2019冠状病毒疾病），美国职棒大联盟MLB因此延后国民原定今天与费城费城人队的比赛。

大联盟声明指出，今天的比赛延后至明天，这样就有更多时间进行采检及接触史调查。

昨天国民队游击手透纳（Trea Turner）在与费城人比赛第1局就被换下场，原因是球队接获他采检阳性通知。

球队扩大采检发现另有3名球员及8名工作人员染疫，这些人已接受隔离。

国民总教练马丁尼兹（Dave Martinez）表示：「一些人无症状，一些有症状。很遗憾发生这种事，但我们会遵照MLB规定。」

国民是2019年世界大赛冠军，本季开季就因疫情爆发晚5天才打开幕战。国民全队疫苗施打率超过8成5，因此根据联盟规定放宽了部分防疫限制。

马丁尼兹表示，12名采检阳性者大多已接种疫苗，「因此没人状况严重，这是好事。我真的认为疫苗帮了很大的忙，我鼓励大家打，真的有帮助，我是亲眼看到的，感染者基本上都有点像小感冒，但状况不错。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP