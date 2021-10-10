MLB国联分区系列赛 勇士G2完封酿酒人扳平战局

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（法新社密尔瓦基9日电） 美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士今天靠着先发投手佛里特6局好投压制对手，以及打线适时发挥，以3比0力克密尔瓦基酿酒人，在MLB国家联盟分区系列赛扳回一城，两队系列赛1比1暂时平手。

此役佛里特（Max Fried）完全压制酿酒人打线，仅被敲出3支安打，包括第2与第4局各1支一垒安打，以及6局下两出局后阿达梅斯（Willy Adames）的二垒安打，另投出9次三振，没有保送。

酿酒人最后3个半局各有2名跑者站上垒包，可惜都后继无力，没能打破鸭蛋。 勇士昨天系列赛首战以1比2败北后，今天靠着3局上3支安打串连攻下2分奠定胜基。索莱尔（Jorge Soler）1出局后敲出二垒安打，弗利曼（Freddie Freeman）以带有打点的一垒安打响应，接着阿比斯（Ozzie Albies）挥出二垒安打，把弗利曼送回本垒得分。 6局上，本季例行赛有33支全垒打的莱里（Austin Riley）再以一支中右外野阳春炮为勇士添加保险分，终场勇士就靠着这3分拿下胜利。

酿酒人7局下两出局后出现得分曙光，乌力亚斯（Luis Urias）先靠安打上一垒，凯恩（Lorenzo Cain）接着获得保送，但马切克（Tyler Matzek）临危受命救援不负所托，三振掉代打泰勒（Tyrone Taylor），让酿酒人徒留残垒。 8局下，皮特森（Jace Peterson）四坏球上垒后，王寇顿（Kolten Wong）安打，但马切克及时回稳解决接下来3名打者，让酿酒人白白浪费无人出局2在垒的大好反攻机会。

9下勇士派出本季43次上场救援、37次救援成功的史密斯（Will Smith）把关，谁知酿酒人一开局就重演8下剧本，先获保送后，再敲出一垒安打，所幸史密斯及时稳住阵脚，靠着让打者高飞球出局与双杀，惊险拿下救援成功。 酿酒人先发投手伍德拉夫（Brandon Woodruff）此役6局投球被敲出5支安打失3分，另有7次三振与1次保送，表现差强人意，可惜得不到队友火力支援，黯然吞下败投。 两队11日将移师亚特兰大打系列赛第3战，勇士派出安德森（Ian Anderson）主投，酿酒人还没决定先发投手。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2021 AFP