MLB太空人疑有球员染疫 5主力球员遭列伤兵

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（法新社休士顿14日电） 美国职棒大联盟MLB电视网称，有1名休士顿太空人球员感染新型冠状病毒，但球队未证实，仅依联盟的健康暨安全条例，将队上5名主力球员列入伤兵名单。

被太空人放进伤兵名单的有明星二垒手阿图维（Jose Altuve）、三垒手布莱格曼（Alex Bregman）、指定打击阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）、捕手马多纳多（Martin Maldonado）、替补内野手贾西亚（Robel Garcia）。

太空人总经理克里克（James Click）表示，这是依据「健康暨安全条例而致的结果」。MLB考量2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，订出一套健康暨安全条例。

克里克表示，他无法透露列入伤兵名单的球员中是否有人染疫，但他们会缺席多久，「取决于他们接下来的筛检结果」。

太空人总教练贝克（Dusty Baker）表示，这次被放到伤兵名单的5名球员，至少都已施打一剂疫苗。

根据MLB电视网，太空人阵中有1人的病毒筛检结果呈阳性反应，但球队并未证实这个说法。

尽管多名主力球员无法出赛，太空人今天主场迎战底特律老虎的比赛照常举行。

本季至今，太空人全队打进的56分打点中，有19分是阿尔瓦雷兹、阿图维、布莱格曼3人的功劳，3人共挥出5支全垒打。目前，阿图维的打击率是3成18，布莱格曼为2成86，阿尔瓦雷兹则有2成83。

© 2021 AFP